/R E P R I S E -- Projet de construction d'un tramway à Québec - La première partie de l'audience publique est terminée. Les citoyens pourront donner leur opinion sur le projet dès le 3 août/

QUÉBEC, le 10 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée de MmeCorinne Gendron, présidente, et de MM. Antoine Morissette et Pierre Renaud, commissaires, a mis un terme aujourd'hui à la première partie de l'audience publique sur le Projet de construction d'un tramway à Québec.

Neuf séances publiques ont eu lieu depuis le lundi 6 juillet 2020 à 19 h. Les membres de la Commission ont siégé pendant plus de 30 heures cette semaine pour poser leurs questions et obtenir, auprès de l'initiateur et des personnes-ressources des différents ministères concernés, de l'information sur tous les aspects du projet. La commission a accueilli en salle une cinquantaine de citoyens qui ont pu poser leurs questions selon les consignes et les recommandations de la Santé publique en vigueur. Les commissaires ont aussi pris en compte les questions posées par les citoyens qui s'étaient préalablement inscrits au registre pour questionner l'initiateur de projet et les personnes-ressources.

La Commission d'enquête invite maintenant les citoyens qui, à l'issue des séances de la première partie d'audience, souhaitent soumettre une question additionnelle à propos du projet à le faire en utilisant le registre prévu à cette fin sur le site Internet du BAPE. Le registre sera ouvert pendant 48 heures à compter de 17 h ce vendredi 10 juillet.

La commission tiendra compte de ces questions en vue des demandes d'information complémentaire qu'elle acheminera à l'initiateur et aux personnes ressources au cours des prochains jours. Les réponses obtenues seront rendues publiques dès leur réception.

Rappelons que les séances se déroulaient au Centre des congrès de Québec et étaient retransmises en direct sur le site Web du BAPE et sur sa page Facebook. Elles demeurent disponibles pour un visionnement en différé. Il était aussi possible de les suivre en direct à la télévision sur les ondes de MAtv Québec aux positions 9 et 609 pour les abonnés de Vidéotron.

UNE AUDIENCE EN DEUX PARTIES

Deuxième partie : s'exprimer

À l'occasion de la deuxième partie de l'audience publique, qui débutera le 3 août 2020, la commission recueillera l'opinion et les suggestions du public. Elle entendra alors toute personne, tout organisme, tout groupe ou toute municipalité qui désire s'exprimer sur le projet, que ce soit sous forme de mémoire ou de présentation verbale. Les personnes intéressées sont invitées à remplir l'avis d'intention prévu à cette fin sur le site du BAPE d'ici le 23 juillet à 16 h. Ensuite, ces personnes auront jusqu'au 30 juillet à midi pour déposer leur mémoire à la commission. Un guide pour aider à la rédaction d'un mémoire est disponible sur le site web du BAPE.

La commission d'enquête dispose d'un délai maximal de quatre mois pour réaliser son mandat. Le rapport du BAPE sera remis au plus tard le 5 novembre 2020, au ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette. Par la suite, le ministre dispose de 15 jours pour rendre public le rapport.

OÙ CONSULTER LA DOCUMENTATION SUR LE PROJET ?

L'ensemble du dossier est disponible en version électronique dans le Registre des évaluations environnementales sous la responsabilité du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Les documents qui seront déposés dans le cadre des travaux de la commission d'enquête seront disponibles sur le site Web du BAPE. Les personnes qui ne seraient pas en mesure de consulter la documentation relative au projet sur Internet sont invitées à communiquer avec le BAPE.

Vous pouvez également joindre la commission par courrier électronique à l'adresse suivante : tramway-quebec@bape.gouv.qc.ca.

Depuis plus de 40 ans, le BAPE informe et consulte les citoyens, enquête, puis avise le ministre responsable de l'Environnement sur les dossiers qu'il lui confie, afin d'éclairer la prise de décision gouvernementale. Pour en savoir plus, consultez le site Web et la page Facebook du BAPE.

