/R E P R I S E -- L'École nationale de police du Québec ouvre ses portes à la population le samedi 5 octobre entre 9 h et 16 h/

NICOLET, QC, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son 50e anniversaire, l'École nationale de police du Québec convie la population à une journée portes ouvertes le samedi 5 octobre 2019, entre 9 h et 16 h. L'événement est gratuit et aucune inscription n'est requise.

« Nos installations ainsi que nos stratégies pédagogiques suscitent beaucoup d'intérêt auprès de la population en général, mentionne M. Yves Guay, directeur général de l'École nationale de police du Québec. Régulièrement, nous recevons des demandes de visites auxquelles il nous est difficile de répondre individuellement. Notre 50e anniversaire est une belle occasion d'inviter la population à venir nous rencontrer afin d'en savoir plus sur nos activités. »

Les visiteurs pourront circuler sur le campus de l'École afin de visiter les installations et voir les équipements de l'École, notamment les pavillons de simulations, le pavillon tactique, le complexe de tir, le simulateur de conduite, le centre sportif, les plateaux de formation des agents services correctionnels, des inspecteurs de la STM, des constables spéciaux du ministère de la sécurité publique, etc. Ils pourront également assister à des simulations d'activités de patrouille et d'intervention physique.

Plusieurs membres du personnel et de la direction ainsi que des aspirants policiers participeront à cette journée. Une équipe de la Direction des ressources humaines sera également sur place afin d'expliquer les possibilités de carrières à l'École nationale de police du Québec.

Quelques renseignements sur l'École :

L'École est une institution de niveau supérieur qui a la mission d'assurer la formation de tous les policiers québécois.

L'École forme annuellement 648 aspirants policiers qui conduit au permis d'exercice de la profession policière. On estime que 32 000 aspirants policiers ont été formés depuis 1969.

Elle compte en moyenne annuellement :

plus de 10 000 inscriptions à des cours et des programmes de formation initiale en gestion ou en enquête policière, à l'un ou l'autre des 200 cours de perfectionnement professionnel, ainsi qu'à des activités de formation autochtone;



près de 1 400 inscriptions à des programmes de formation initiale et à des cours de perfectionnement professionnel faits sur mesure pour les clientèles de la sécurité publique dont les agents des Services correctionnels, les contrôleurs routiers, les constables spéciaux du ministère de la Sécurité publique, les inspecteurs de la STM, les enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes, etc.

Elle assure en coresponsabilité avec l'Université du Québec à Trois-Rivières la gestion et l'offre de cours du baccalauréat et du programme de 2 e cycle en sécurité publique.

cycle en sécurité publique. 458 personnes travaillent à l'École, dont 186 employés réguliers, 251 employés occasionnels et 21 employés en prêt de service.

Pour plus de détails sur la Journée portes ouvertes du 5 octobre, consultez notre site Web : enpq.qc.ca

Date : Le samedi 5 octobre 2019 Heure : De 9 h à 16 h Durée moyenne de la visite : 1 h 30 Lieu : École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville, Nicolet

