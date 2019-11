/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Tempête automnale/

QUÉBEC, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien feront le point sur la situation concernant la tempête automnale. Pour l'occasion, les représentants des médias sont invités à une mêlée de presse.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Le samedi 2 novembre 2019



Heure : 8 h 30



Lieu : Centre des opérations gouvernementales

Ministère de la Sécurité publique

2525, boul. Laurier, 6e étage

Tour des Laurentides

Québec

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique