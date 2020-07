/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Musée national des beaux-arts du Québec/

QUÉBEC, le 10 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Assistez à une annonce au sujet d'une exposition internationale majeure qui sera présentée au MNBAQ en 2021 et à propos de la restauration du pavillon Gérard-Morisset, véritable joyau architectural du Québec.

Le dimanche 12 juillet 2020, 10 h

Musée national des beaux-arts du Québec

Hall Jean-Guy Paquet du pavillon central

Parc des Champs-de-Bataille

Québec (Québec) G1R 5H3

En présence de

Mme Nathalie ROY, ministre de la Culture et des Communications

M. Frédéric SANCHEZ, consul général de France à Québec

M. Jean-Luc MURRAY, directeur général du MNBAQ

Mme Annie GAUTHIER, directrice des collections et des expositions au MNBAQ

En raison des nouvelles consignes de distanciation sociale, vous serez accueilli par notre équipe de la sécurité dès votre arrivée.

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec