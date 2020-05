/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le ministre Carmant de passage à Laval/

QUÉBEC, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une mêlée de presse au cours de laquelle le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, accompagné du député de Sainte-Rose, monsieur Christopher Skeete, et de la conseillère municipale de la Ville de Laval, madame Sandra Desmeules, répondra aux questions des médias.

Le ministre profitera de son passage dans la région pour rencontrer la direction régionale de santé publique de Laval.

Le port du masque est recommandé pour la durée de l'activité et la distanciation physique (2 mètres) devra être respectée.

DATE : Le dimanche 17 mai 2020 HEURE : 9 h LIEU : Stationnement (devant le 308 boul. Cartier)

Centre jeunesse de Laval

308, boulevard Cartier Ouest

Laval, QC H7N 2J2

