/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le MEGA et le MIGS s'unissent pour offrir la célébration ultime de la culture et de l'industrie du jeu vidéo/

MONTRÉAL, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Du 16 au 19 novembre, la Coop La Guilde et l'Alliance numérique investissent en chœur le Grand Quai du Port de Montréal afin d'offrir l'expérience MEGA+MIGS, un événement unique en son genre et mettant en vedette les créations et les acteurs de l'industrie vidéoludique du Québec. Une grande première présentée par Red Barrels, qui saura tant satisfaire les familles que les professionnels de l'industrie.

Dates et heures d'ouverture :

MEGA : du samedi 16 au dimanche 17 novembre de 10h00 à 18h00

MIGS : du lundi 18 au mardi 19 novembre de 10h00 à 18h00

Lieu : Grand Quai de Montréal, 200, Rue de la Commune Ouest, Montréal, QC H2Y4B2

À ne pas manquer :

Dans la zone exposition dès samedi 10h00, des géants de l'industrie comme Ubisoft ( Assassin's Creed Odyssey ), EA ( Sims ), Gearbox ( Borderlands 3 ), Ludia ( Jurassic World Live ) et Red Barrels ( Outlast I & II ), en plus d'autres studios indépendants québécois parmi les plus reconnus tels que Thunder Lotus ( Spiritfarer ), Panache ( Ancestors: The Humankind Odyssey ), et Outerminds , dont le cofondateur (et co-porte-parole de l'événement) Guiz de Pessemier présentera le très anticipé PewDiePie's Pixelings développé en collaboration avec le youtubeur vedette !

aura lieu le . C'est l'occasion de venir voir performer des joueurs professionnels francophones et de découvrir des jeux d'ici, dont du studio québécois . Le dimanche 17 novembre dès 18h30 au Club Soda , l'hommage à Rémi Racine , fondateur de Behaviour Interactive lors d'un cocktail VIP présenté par Desjardins. En compagnie du ministre de l'Économie et de l'Innovation M. Pierre Fitzgibbon , et présenté par nul autre que Yannis Mallat , PDG des studios canadiens d'Ubisoft, tous sont conviés à souligner l'immense contribution depuis 25 ans d'un grand pionnier de la scène vidéoludique québécoise.

