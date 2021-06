/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement de la Brigade Splash/

QUÉBEC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, participera au lancement de la 15e édition de la Brigade Splash le samedi 26 juin à 11 h 30. Elle sera accompagnée du directeur général de la Société de sauvetage, M. Raynald Hawkins, et de la marraine d'honneur du programme Nager pour survivre, Mme Sylvie Bernier.







AIDE-MÉMOIRE

Date : Samedi 26 juin 2021 Heure : 11 h 30 Lieu : Piscine Marina Saint-Roch 230, rue du Pont

Québec





