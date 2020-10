/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement de la 11e Semaine pour l'école publique - La triple mission de l'école publique à l'honneur/

MONTRÉAL, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) informe les représentantes et les représentants des médias qu'elle lancera virtuellement, le dimanche 4 octobre 2020, la 11eSemaine pour l'école publique (SPEP).

Porte-parole pour une quatrième année, l'humoriste Philippe Laprise sera disponible toute la journée pour parler de son amour de l'école publique dont il est issu. Plus que jamais, la pandémie a démontré l'importance de l'école publique et de la triple mission de l'éducation, soit instruire, socialiser et qualifier.

Lors de cette journée, plusieurs personnes et organisations afficheront leur soutien à cette 11e SPEP :

Nos partenaires institutionnels, comme les Centres de services scolaires

Nos partenaires financiers, soit La Capitale, la Caisse d'économie solidaire, Samson Groupe Conseil et la Caisse de l'Éducation

et la Caisse de l'Éducation Les députées responsables de l'éducation dans l'opposition, soit mesdames Marwah Rizqy, Véronique Hivon et Christine Labrie

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Lancement virtuel de la 11eSemaine pour l'école publique



Qui : Philippe Laprise, porte-parole de la SPEP



Quand : Dimanche 4 octobre 2020



Où : Partout au Québec

Profil de l'organisation

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent près de 49 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 1 800 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans sept régions : Montréal, Laval, Québec et Outaouais, dans lesquelles se trouvent les quatre plus grands pôles urbains du Québec, ainsi que dans les Laurentides, l'Estrie et la Montérégie.

