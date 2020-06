/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse concernant la bonification de l'aide d'urgence offerte aux petites et aux moyennes entreprises de Montréal/

MONTRÉAL, le 5 juin 2020 /CNW Telbec/ - La ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, MmeChantal Rouleau, et la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant la bonification de l'aide d'urgence offerte aux petites et aux moyennes entreprises de Montréal.

Date : Le lundi 8 juin 2020



Heure : 8 h 45



Endroit : Cinquième salle de la Place des Arts

Entrée par le 1600, rue Saint-Urbain

Montréal (Québec) H2X 0S1

*L'accès par le métro Place des Arts est temporairement fermé.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent obligatoirement confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 17 h, le dimanche 7 juin 2020 : affairespubliques@economie.gouv.qc.ca. De plus, sachez qu'un seul journaliste par média pourra entrer dans la salle.

Le nombre maximum de journalistes présents est établi à 20. De plus, deux caméras pour l'ensemble des médias seront autorisées sur place (camera pool), ainsi que deux photographes. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

Le point de presse sera également diffusé sur les pages suivantes :

MEI : https://www.facebook.com/EconomieQc/

DEC : twitter.com/DevEconCan

Les personnes qui assistent à la conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes similaires à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Notez que le port du couvre-visage est fortement recommandé.

