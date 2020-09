/R E P R I S E -- Invitation aux médias : BIXI électriques/

MONTRÉAL, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - M. Alexandre Taillefer, président du conseil d'administration de BIXI Montréal, et M. Eric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, sont heureux de vous inviter à une conférence de presse concernant les BIXI électriques. Ils seront accompagnés de M. Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal, d'Hilo, nouveau partenaire exclusif des BIXI électriques, ainsi que de partenaires et collaborateurs de BIXI.

QUAND : le mercredi 2 septembre 2020

HEURE : 10 h 45

LIEU : au Cégep Marie-Victorin à Montréal, devant le 7 000, rue Marie-Victorin (à côté de la Salle de spectacles Désilets)



* Veuillez prévoir le port du couvre-visage et le respect des mesures de distanciation sociale en vigueur.

* L'événement ayant lieu à l'extérieur, nous vous recommandons d'apporter un parapluie.

* Si la météo ne permet pas la tenue de l'événement à l'extérieur, celui-ci aura lieu dans la salle C-108 du Cégep Marie-Victorin.

