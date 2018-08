/R E P R I S E -- Invitation aux médias : annonce concernant la Résidence Plaisance des Îles aux îles-de-la-Madeleine/

QUÉBEC, le 17 août 2018 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault et le député des Îles-de-la-Madeleine, adjoint parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux et adjoint parlementaire du ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Germain Chevarie, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant la Résidence Plaisance des Îles. L'activité se déroulera le dimanche 19 août.

DATE : Le dimanche 19 août 2018



HEURE : 10 h 30



ENDROIT : Site de la Côte

499, ch. Boisville Ouest

L'Étang-du-Nord (Qc) G4T 3J8

