/R E P R I S E -- Convocation - Course folle pour nos droits - Rassemblement citoyen pour la Journée de l'Alternative en santé mentale/

MONTRÉAL, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Journée mondiale de la santé mentale (OMS) est soulignée au Québec comme étant la Journée de l'Alternative en santé mentale. À cette occasion, le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ), animera une activité de sensibilisation immersive sous le thème « Course folle pour nos droits », lors de laquelle des citoyens et citoyennes pourront faire l'expérience des discriminations vécues par les personnes vivant avec un problème de santé mentale. Prises de paroles et témoignages de personnes ayant traversé des difficultés en santé mentale seront au rendez-vous de 10h30 à11h00. Le dispositif de la Course folle sera animé à l'extérieur de 11h00 à 12h00. Notez que le rassemblement se tiendra en cas de pluie.

Prendront notamment la parole et seront disponibles pour entrevue :

Anne-Marie Boucher , co-coordonnatrice du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)

, co-coordonnatrice du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) Doris Provencher , directrice de l'Association des groupes d'intervention en défense de droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ)

, directrice de l'Association des groupes d'intervention en défense de droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) Marie-Iris Légaré, agente d'éducation et de coopération à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJ)

Sadia Messaili, autrice du livre Les fous crient toujours au secours (Éditions Écosociété)

De nombreuses personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale seront également disponibles sur place pour entrevue, en français et en anglais.

Date : Le samedi 5 octobre 2019

Heure : De 10h30 à 12h00 (prises de parole de 10h30 à 10h50)

Lieu : Esplanade extérieure de la station du métro Frontenac, H2K 1W7

SOURCE Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)