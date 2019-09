/R E P R I S E -- Convocation - Bilan de saison de la navette fluviale reliant Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal/

MONTRÉAL, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, invite les représentants des médias à une prise d'images visant à marquer le dernier trajet, en 2019, de la navette fluviale reliant Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal. La ministre sera disponible pour réaliser des entrevues individuelles et dresser un bilan de saison de cette navette.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 29 septembre



HEURE : 14 h 45



LIEU : Quai de la place du

Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

2, boulevard Saint-Jean-Baptiste

Pointe-aux-Trembles, Québec, H1B 3Z5

À noter que le départ de la navette se fera à 15 h. Les représentants des médias qui souhaitent embarquer à bord de la navette doivent confirmer leur présence à Mme Sarah Bigras.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée aux transports