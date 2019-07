/R E P R I S E -- Avis - Manon Massé et Émilise Lessard-Therrien prendront part au Grand rassemblement pour la protection de l'Harricana/

QUÉBEC, le 5 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, et la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, prendront part au Grand rassemblement pour la protection de l'Harricana ce dimanche 7 juillet à Amos. Cette mobilisation citoyenne est organisée par le collectif Abitibi Gazoduq, parlons-en!, la Coalition Fjord et La Planète s'invite à l'Université. L'événement se veut une manifestation à la fois sur la terre et sur l'eau en opposition au pipeline projeté par la compagnie Gazoduq inc qui menace à la fois l'Abitibi-Témiscamingue et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« L'urgence climatique nécessite des gestes forts, tirer un trait sur les hydrocarbures doit en faire partie! Le gaz naturel n'est pas une énergie de transition, nos régions méritent mieux que du développement économique du siècle dernier. Ce que j'ai vu sur le terrain en Abitibi-Témiscamingue et au Saguenay-Lac-Saint-Jean me porte et me motive à poursuivre cette mobilisation sur les bancs de l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui, c'est en canot sur l'Harricana que ça se bâtit! », souligne Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire.

« On ne veut pas que le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue devienne complice d'un projet qui favoriserait l'augmentation de GES au Québec. Les impacts des bouleversements climatiques attaquent nos milieux ruraux comme urbains, ce n'est pas vrai qu'on va laisser un pipeline venir envenimer la situation! », ajoute Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Pour la programmation complète de l'événement : https://www.facebook.com/events/441513526683527/?active_tab=about

AIDE-MÉMOIRE

Date: 7 juillet 2019

Heure: Départ de la manifestation à 10 h, prise de parole à 15h

Lieu: Départ de la Marina d'Amos (31 chemin de la Marina, Amos), prise de parole au quai de St-Maurice-de-Dalquier (jonction entre la route 395 Nord et le chemin Rivest)

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire