/R E P R I S E -- Avis de convocation - Rentrée syndicale : une année de congrès et de centenaire pour la CSN/

MONTRÉAL, le 31 déc. 2019 /CNW Telbec/ - En ce début d'année, la CSN tiendra le vendredi 3 janvier sa conférence de presse annuelle afin d'exposer les principaux chantiers de travail qui occuperont la centrale syndicale au cours de l'année 2020.

QUOI : Conférence de presse de la rentrée 2020

OÙ : Salle de presse de la CSN, 1601 de Lorimier, Montréal

QUAND : Le vendredi 3 janvier à 10 H

QUI : Jacques Létourneau et Jean Lortie, président et secrétaire général de la CSN

Fondée en 1921, la CSN regroupe 300 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

SOURCE CSN