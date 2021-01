/R E P R I S E -- Avis aux médias - Point de presse virtuel de la rentrée - La CSQ annonce ses priorités pour l'année 2021/

MONTRÉAL, le 8 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Conformément aux directives émises par le gouvernement du Québec et la Direction de la santé publique, la conférence de presse devant se tenir à la Maison du développement durable se tiendra en vidéoconférence. La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) convie donc les représentantes et les représentants des médias à un point de presse virtuel de début d'année. À cette occasion, la présidente de la CSQ, Sonia Ethier, annoncera les priorités de son organisation pour l'année 2021.

Merci de confirmer votre présence auprès d'Aline Patcheva, attachée de presse, au patcheva.aline@lacsq.org, afin de recevoir le lien Zoom par courriel.

Par la suite, Sonia Ethier sera disponible pour des entrevues individuelles.

Aide-mémoire



QUOI : Point de presse de la CSQ pour la rentrée 2021



QUI : Sonia Ethier, présidente de la CSQ

Anne Dionne, vice-présidente de la CSQ



QUAND : Dimanche 10 janvier 2021, à 10 heures



OÙ : Salle Zoom

(communiquez à l'adresse patcheva.aline@lacsq.org pour obtenir le lien de connexion.)

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

