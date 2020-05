/R E P R I S E -- Avis aux médias - Pandémie de COVID-19 - Réouverture des chantiers de construction et des entreprises manufacturières au Québec/

QUÉBEC, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, invitent les représentants des médias à une activité de presse qui soulignera la réouverture officielle de tous les chantiers de construction et des entreprises manufacturières au Québec.

Des consignes de sécurité particulières basées sur les recommandations des autorités de la Santé publique du Québec seront données aux représentants des médias et aux autres intervenants qui participeront à cette activité. À ce titre, les interventions des ministres Boulet et Fitzgibbon auprès des médias se feront via des entrevues individuelles. Une prise d'images est également prévue.

Date : 11 mai 2020



Heure : 8 h 30



Lieu : Chantier de la compagnie Construction Michel Gagnon ltée

1400, avenue des Draveurs

Trois-Rivières

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale