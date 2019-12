/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'UMQ participera au Sommet sur le transport ferroviaire à Drummondville/

MONTRÉAL, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Une délégation de plusieurs élues et élus membres du Comité sur le transport ferroviaire de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) participera, le 9 décembre prochain, au Sommet sur le transport ferroviaire organisé par le ministère des Transports du Québec, à Drummondville.

À cette occasion, la présidente intérimaire de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy, le président du comité et maire de Senneterre, monsieur Jean-Maurice Matte, et leurs collègues de plusieurs régions, plaideront en faveur de l'adoption d'une véritable stratégie ferroviaire pour le Québec, axée sur les principes énoncés dans la Déclaration de Trois-Rivières et répondant aux recommandations présentées par l'UMQ et le milieu municipal lors des consultations précédant le Sommet, dont :

Réaliser un portrait précis de l'état du réseau ferroviaire québécois pour les équipements nécessaires à l'exploitation, ainsi que des besoins d'investissements pour les cinq prochaines années;

Favoriser la mise en place d'embranchements ferroviaires dans les parcs industriels et de postes de transbordement par région;

Prioriser le transport des personnes et améliorer l'interconnectivité.

Madame Roy, Monsieur Matte et les membres du Comité sur le transport ferroviaire de l'UMQ seront disponibles avant, pendant et après le Sommet pour accorder des entrevues aux représentants des médias et réagir à d'éventuelles annonces gouvernementales.

