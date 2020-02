/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Ali Ehsassi prononcera une allocution à l'événement Hack the Globe 2020/

TORONTO, le 28 févr. 2020 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Innovation et Industrie), Ali Ehsassi, prononcera une allocution et participera à une séance de questions lors de la première journée de l'événement Hack the Globe 2020.

Date : Le samedi 29 février 2020



Heure : 10 h 15 (heure locale)



Lieu : Boston Consulting Group

Brookfield Place

181, rue Bay, bureau 2500

Toronto (Ontario)

