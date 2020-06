/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le pont Samuel-De Champlain maintiendra ses couleurs arc-en-ciel pour rendre hommage aux disparus et appeler à la vigilance/

MONTRÉAL, le 26 juin 2020 /CNW Telbec/ - Le pont Samuel-De Champlain continuera de s'illuminer aux couleurs de l'arc-en-ciel de 21 h 30 à 22 h 30 tous les dimanches de juillet.

« Le pont Samuel-De Champlain est devenu un symbole d'espoir dans le grand Montréal face à la COVID-19. Je suis ravie que le pont continue de projeter ses couleurs arc-en-ciel tous les dimanches soirs de juillet pour remercier les travailleurs et travailleuses de première ligne, et rendre hommage à tous ceux et celles que nous avons perdus. Cet arc-en-ciel nous rappelle aussi de bien suivre les consignes de santé publique. Continuez de prendre soin de vous, de vos proches et de votre communauté.»

-- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

