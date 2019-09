/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'assurance-emploi s'invite dans la campagne électorale/

MONTRÉAL, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil national élargi des chômeurs et chômeuses, qui regroupe le Conseil national des chômeurs (CNC) ainsi que l'Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS), le Comité Aide et soutien aux travailleurs saisonniers de la Péninsule Acadienne ainsi que les Conseils des Premières Nations Innus de Pessamit et de Essipit, lancera une campagne de publicité électorale dans le cadre des élections fédérales, réclamant des changements majeurs au programme d'assurance-emploi.

Les représentant.e.s des médias sont invités à une conférence de presse où sera dévoilée notre stratégie de campagne déployée à la grandeur du Québec et du Nord du Nouveau-Brunswick.

Les représentant.e.s des différentes organisations et Conseils Innus, ainsi que Marie-Hélène Dubé, de la campagne « 15 semaines, ce n'est pas assez! », et Sylvie Therrien, lanceuse d'alerte congédiée de la Commission d'assurance-emploi pour avoir dénoncé le système de quotas, seront sur place pour répondre aux questions des médias.

Date : Le dimanche 22 septembre 2019



Heure : 10 h 30



Endroit : Maison du développement durable

Salle Ville-Marie

50, rue Ste-Catherine Ouest, Montréal

Invités et porte-paroles présents à la conférence de presse :

Sylvie Therrien , lanceuse d'alerte congédiée pour avoir dénoncé le système de quotas de l'assurance-emploi;

, lanceuse d'alerte congédiée pour avoir dénoncé le système de quotas de l'assurance-emploi; Marie-Hélène Dubé, campagne « 15 semaines, ce n'est pas assez »;

Jack Picard , Communauté Innu de Pessamit;

, Communauté Innu de Pessamit; Fernand Thibodeau , ASTS de la Péninsule Acadienne (travailleurs saisonniers);

, ASTS de la Péninsule Acadienne (travailleurs saisonniers); Gilles Charland , directeur général de l'AQTIS;

, directeur général de l'AQTIS; Pierre Céré, porte-parole du CNC;

Les représentants et représentantes des groupes de chômeurs de la Côte-Nord, de Charlevoix, de Québec, de Lotbinière, d'Abitibi-Témiscamingue, de la Montérégie et de Montréal.

Un communiqué de presse sera disponible, le 22 septembre, à l'adresse suivante : http://cnecc.ca/2019/09/22/communique-de-presse

