/R E P R I S E -- Avis aux médias - Coveo Blitz - 10e Édition/

Coveo, leader en intelligence artificielle, tiendra son événement Coveo Blitz le samedi 18 janvier de 8h à 20h, à Montréal.

Coveo Blitz est une compétition de codage durant laquelle des équipes d'étudiants devront créer des bots qui s'affronteront. Pour le 10e anniversaire de la compétition, et pour souligner nos nouveaux bureaux rénovés dans la Gare Windsor, nous tenons Coveo Blitz à Montréal pour la première fois.

Date : 18 janvier 2020



Heure : 8h à 20h

Coup d'envoi de la compétition : 8h

Remise des prix : 20h



Lieu : Coveo

1000, des Canadiens-de-Montréal, 4e étage

À propos de Coveo

Coveo, leader en intelligence artificielle, personnalise chaque expérience numérique pour les clients, partenaires d'affaires et employés. Coveo combine la recherche de contenus unifiés, l'analytique des interactions unifiées et l'apprentissage machine afin de livrer une information pertinente et contextuelle, ainsi que d'émettre des recommandations sur chaque interaction. Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions, Inc.

