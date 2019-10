/R E P R I S E -- Avis aux médias - Blitz de l'habitation communautaire 2019/

QUÉBEC, le 25 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Une centaine d'acteurs de l'habitation communautaire de partout au Québec convergent vers la colline Parlementaire le mardi 29 octobre pour une série de rencontres avec des élus et des décideurs de l'État québécois. Ce Blitz de l'habitation communautaire vise à sensibiliser les députés et responsables gouvernementaux aux besoins de la population en matière de logement et leur présenter les solutions mises de l'avant par le Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH) et ses membres.

Le Blitz pour l'habitation communautaire est une vaste opération de promotion du logement communautaire réunissant des représentants et des représentantes d'OSBL d'habitation venus des quatre coins du Québec et de leurs fédérations régionales : gestionnaires, membres de conseils d'administration, personnes intervenantes. Ils tiennent à cette occasion des dizaines de rencontres avec des ministres, des députés des quatre partis représentés à l'Assemblée nationale ainsi que des hauts fonctionnaires pour faire le point sur les dossiers touchant l'habitation communautaire, tels la sécurité et le maintien à domicile des aînés, le développement du logement social ou la lutte à l'itinérance.

Le RQOH représente 1 200 organismes sans but lucratif d'habitation dont la mission est d'offrir du logement abordable et sécuritaire à des personnes à faible revenu ou ayant des besoins particuliers. Sur l'ensemble du territoire québécois, ces groupes offrent près de 55 000 logements.

Les médias qui souhaitent couvrir le déroulement du Blitz et suivre les délégués en action sont invités à contacter le RQOH, organisateur de l'événement.

