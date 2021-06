/R E P R I S E -- Avis aux médias - 43e Congrès de la CSQ : Solidaires dans le changement/

MONTRÉAL, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - C'est sur le thème Solidaires dans le changement que se déroulera, du 28 au 30 juin 2021, par le biais d'une plateforme de diffusion en ligne, le 43e Congrès de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Un thème qui résonne

Le thème englobe la réalité inhabituelle vécue collectivement - une réalité qui a une incidence majeure dans l'ensemble de notre société et encore plus directe dans nos milieux de travail à prédominance féminine. Il met également la table pour une réflexion portant sur le militantisme dans un monde du travail transformé. En cette période exceptionnelle de grands bouleversements et d'adaptation, nous croyons qu'il est plus que jamais nécessaire de rompre l'isolement et de renforcer notre projet collectif. C'est donc dans une perspective de solidarité et de militantisme que nous souhaitons agir ensemble pour améliorer les conditions de vie et de travail de toutes et de tous.

Quelque 1 000 déléguées et délégués syndicaux et invités nationaux et internationaux se rassembleront pour se pencher sur les priorités et les stratégies qui guideront l'action de la Centrale pour les trois prochaines années. Quatre recommandations spécifiques seront examinées par les congressistes :

Poursuivre notre travail afin de faire reconnaître la valeur des emplois à prédominance féminine, qui participent du prendre-soin et de l'accompagnement, ainsi que le caractère essentiel du travail que les femmes accomplissent pour l'ensemble de la société québécoise.

Militer pour que soit repensé le modèle économique axé essentiellement sur le secteur privé afin qu'il inclue l'ensemble des métiers des secteurs public et communautaire de même que les travailleuses et les travailleurs qui les composent, et qu'il soit axé sur une transition juste.

Militer afin que les lois sociales et les lois du travail, tant du Québec que fédérales, soient adaptées à la nouvelle réalité du marché du travail et aux nouveaux besoins de protection sociale qui en découlent.

Explorer, au cours du prochain triennat, des avenues non traditionnelles de militantisme et les mettre en place afin de mieux rejoindre nos membres et de les mettre en action autour du projet collectif.

Allocution d'ouverture et élection du conseil exécutif

La présidente sortante de la CSQ, Sonia Ethier, tiendra l'allocution d'ouverture le lundi 28 juin, vers 9 h 30, sur la plateforme de diffusion en ligne du Congrès.

Les médias seront autorisés à assister à l'allocution d'ouverture de la présidente, vers 9 h 30.

Les membres du Congrès procéderont également à l'élection des cinq postes du conseil exécutif de la Centrale, dont celui de présidence, qui est à pourvoir. Les résultats de l'élection seront rendus publics le mercredi 30 juin.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

