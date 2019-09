/R E P R I S E -- 4 nouveaux départs en soirée sur la ligne de train exo2 Saint-Jérôme/

MONTRÉAL, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Exo annonce qu'à compter du 30 septembre prochain, la clientèle de la ligne exo2 Saint-Jérôme profitera d'un horaire bonifié avec une meilleure fréquence de passages grâce à l'ajout de quatre nouveaux départs en soirée.

La clientèle de cette ligne souhaitait pouvoir profiter de davantage de flexibilité dans les horaires, notamment en soirée. L'ajout de ces 4 départs répond à ce besoin en offrant à nos clients des options supplémentaires pour le retour à la maison.

Départs ajoutés :

Vers Saint-Jérôme : 19 h 35 et 22 h 10 Vers Montréal : 17 h 41 et 20 h 35

Exo évaluera, dans les prochains mois, si l'horaire répond bien aux besoins de la clientèle et si l'achalandage est au rendez-vous.

Citations

« Exo est engagé dans l'amélioration de la mobilité métropolitaine. Offerts en collaboration avec nos partenaires municipaux, ces quatre nouveaux départs sur la ligne exo2 Saint-Jérôme viennent solidifier notre offre de service par trains dans la couronne nord », a déclaré Josée Bérubé, présidente du conseil d'administration d'exo.

« Une meilleure flexibilité en soirée sur la ligne Saint-Jérôme est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de cette ligne de train. Ces nouveaux horaires pourront certainement plaire à plusieurs usagers du transport collectif de la couronne nord. Comme député de Saint-Jérôme, j'accueille comme une excellente nouvelle cette annonce renforçant le transport collectif de notre région », a affirmé Youri Chassin, député de Saint-Jérôme au nom de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Madame Chantal Rouleau.

« La couronne nord connaît une forte augmentation de sa population et cette croissance devrait se poursuivre dans les prochaines années. Le réseau routier étant déjà engorgé, il faut offrir des services de transport collectif efficaces aux citoyens de la région. L'ajout de ces départs offrira plus de flexibilité aux utilisateurs et utilisatrices du train tout en augmentant son attractivité pour ceux et celles qui envisagent de faire le choix du transport collectif prochainement », a conclu Richard Perreault, maire de Blainville et membre du conseil d'administration d'exo.

Légères modifications aux heures de départ actuelles

Le départ de 21 h de Saint-Jérôme vers Montréal sera décalé à 21 h 40 et les départs de 20 h 30 et 23 h de Montréal vers Saint-Jérôme seront repoussés à 21 h 10 et 23 h 15 à la suite de ces ajouts. Exo mettra également en place, dès janvier 2020, une stratégie de rabattement d'autobus aux gares pour mieux s'arrimer à ces nouveaux horaires.

Pour plus d'informations et les options de transport, visitez exo.quebec/avis ou consultez l'application CHRONO.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 237 lignes d'autobus et 60 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré plus de 45 millions de déplacements en 2018, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

SOURCE exo