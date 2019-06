/R E P R I S E -- 3e marche silencieuse à Montréal - Le RÉCIFS soutient les intervenantes sociales/

MONTRÉAL, le 20 juin 2019 /CNW Telbec/ - Devant le succès des deux premières marches organisées à Sherbrooke et en Abitibi-Témiscamingue pour appuyer les intervenantes sociales, Le RÉCIFS organise le samedi 22 juin prochain une autre marche silencieuse dans les rues de la métropole pour dénoncer la dégradation des services sociaux dans les différents CISSS et CIUSSS du Québec et particulièrement à la lumière de la récente tragédie de Granby. Notre manifestation se veut un geste de sympathie face aux personnes qui sont victimes de ces réformes et de ces coupures abusives.

Nous voulons aussi témoigner de notre soutien envers toutes ces intervenant(es) qui travaillent quotidiennement pour diminuer la détresse humaine et qui sont trop souvent impuissantes face au manque de ressources et à la pression démesurée de performer en termes de nombre de dossiers. Notre société nous pousse à chercher des coupables en pointant du doigt des intervenantes ou des gestionnaires.

Le RÉCIFS propose plutôt de nous pencher sur les réels coupables d'un grand nombre de drames quotidiens : les coupures dans les services sociaux, le sous-financement des organismes communautaires famille et le manque de reconnaissance de l'intervention sociale sous toutes ses formes et enfin l'approche « lean » qui privilégie le quantitatif au détriment des services de qualité et de la prévention.

Joignez-vous à nous pour envoyer un message clair au gouvernement : le manque de financement criant des services sociaux a déjà causé et cause encore trop de drames et de souffrance dans les familles québécoises; il est grand temps de réinvestir dans notre société parce que chaque individu, de la naissance à la fin de vie, mérite de vivre dans la dignité.

La manifestation démarrera à 13 heures au Parc Olivier-Robert, coin de la rue Fullum et du boulevard De Maisonneuve Est. Tou(te)s les intervenant-es du Réseau et tou(te)s les citoyen(ne)s sont invité(e)s à se joindre à cette manifestation.

