/R E P R I S E -- ÉVÉNEMENT ANNULÉ - Invitation aux médias - Entente de coopération Canada-Québec à l'égard des communautés québécoises d'expression anglaise/

Veuillez noter que cet événement a été annulé.

MONTRÉAL, le 18 août 2018 /CNW Telbec/ - Veuillez prendre note que la ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, Mme Kathleen Weil, tiendra un point de presse dimanche à 10 h en compagnie du député fédéral de LaSalle-Émard-Verdun, M. David Lametti, au nom de sa collègue Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie.

Date : Dimanche 19 août 2018



Heure : 10 h



Endroit : Maison Notman

51, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec) H2X 2X1

Source :

Dave McMahon

Directeur de cabinet

Cabinet de la ministre responsable de l'Accès à l'information

et de la Réforme des institutions démocratiques

et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

514 207-6351

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise