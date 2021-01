QINGDAO, China, 2 janvier 2021 /PRNewswire/ -- L'activité « Paquet lecture surprise à Qingdao », pour le Nouvel An 2021, placé sous le patronage du département de la communication du Comité municipal du Parti de Qingdao et du Bureau de la culture et du tourisme de Qingdao, pris en charge par le groupe Qingdao Daily News, et coorganisé par le Bureau du tourisme et de la culture de Qingdao-Sud et l'Atelier de lecture du groupe Qingdao Daily News, a permis d'offrir 10 000 paquets surprises aux gens qui sont à Qingdao au premier jour de 2021 pour les inviter à découvrir en lecture la ville, en apprécier ses paysages et son charme, à comprendre son attitude et son esprit, et à ressentir son ouverture et sa convivialité.

Le 1er janvier 2021, à 10 heures du matin, des écrivains, des artistes, des membres de la Ligue de la jeunesse communiste et des résidents ordinaires, tous volontaires, ont commencé à marcher vers la jetée de Qingdao et distribué des paquets surprises aux personnes présentes. Dans un souci de conformité aux mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie, la cérémonie de lancement qui était initialement prévue sur place a été annulée pour en faire une activité de rencontre. Un jeune touriste de Shanghai a déclaré : « J'avais reçu des cadeaux de ma famille, de ma partenaire et d'amis pour le Nouvel An, mais jamais un cadeau d'une ville. C'est l'affection que me témoigne Qingdao, une ville que j'aime. » Mlle Wang de Shenzhen a été surprise. « Le cadeau est trop original et exquis, et je ne peux m'empêcher d'être touchée par les salutations solennelles de la ville. » Cinq jeunes qui ont réussi le concours d'entrée à l'université en 2020 et sont venus à Qingdao pour y étudier, originaires de Tai'an dans le Shandong, de Datong dans le Shanxi, de Liaocheng dans le Shandong, de Liangshan dans le Sichuan et de Chaohu dans l'Anhui, ont reçu les paquets surprises distribués sur place sur la jetée et ont exprimé avec joie leurs sentiments et leurs souhaits pour la ville.

La préparation de cette activité a suscité beaucoup d'enthousiasme et d'attention de la part des cercles littéraires et artistiques de la ville. Une centaine d'écrivains, d'artistes, de conservateurs et des vedettes du show business de Qingdao et d'ailleurs ont enregistré des vidéos en se faisant les porte-paroles de la ville, et invité leurs amis à participer en ayant dans les mains un paquet surprise. Natif de Qingdao, Jiang Yongjie, a spécialement réalisé une gravure sur bois « Mon Qingdao », miniaturisée en une carte postale typographique exquise dans les paquets surprises. Lors de cette activité, en même temps que les paquets surprises, les pommes « soleil rouge » de Baoshan, à Qingdao, ont été distribuées.

Cette activité est appelée à se répéter tous les ans à Qingdao. À partir de ce jour de l'an 2021, à Qingdao, une ville qui se transforme chaque jour, un paquet sera remis en cadeau pour exprimer de manière encore plus variée le fait que les visiteurs sont les bienvenus.

