/IGNORER COMMUNIQUÉ - Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur/

Le cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur informe les journalistes et lecteurs de ne pas tenir compte du communiqué, Adoption du projet de loi no 12 sur les frais scolaires - « Des balises claires pour plus d'accessibilité et d'équité pour tous » - Jean-François Roberge, diffusé le 3 juin 2019 sur le fil de presse CNW.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur