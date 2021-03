/C O R R E C T I O N de la source -- Producteurs de grains du Québec/

Dans le communiqué Avis aux médias - Assemblée générale annuelle : le secteur des grains toujours plus innovant, diffusé le 29-Mar-2021 par Producteurs de grains du Québec sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée dans le texte au 1er et 2e paragraphe, le ministre Lamontagne doit se retirer de l'horaire. La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - Assemblée générale annuelle : le secteur des grains toujours plus innovant

LONGUEUIL, QC, le 29 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) tiendront leur assemblée générale annuelle (AGA) qui portera sur le thème : « Artisans d'un secteur des grains toujours plus innovant ». Dans le cadre de cet AGA, les PGQ soulignent la participation de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada.

AIDE-MÉMOIRE

HORAIRE :

12 h 30 : ouverture de l'AGA

13 h 30 : Mot du président des PGQ

15 h 15 : Allocution de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada

17 h 30 : Clôture de l'AGA

QUOI :

Assemblée générale annuelle des Producteurs de grains du Québec

QUAND :

Mardi 30 mars 2021

12 h 30 à 17 h 30

OÙ :

L'assemblée se déroulera de façon virtuelle afin de respecter les mesures sanitaires.

Il sera question lors de l'AGA de l'étude sur la compétitivité des producteurs de grains du Québec et du Plan d'agriculture durable 2020-2030 du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Le président des Producteurs de grains du Québec, M. Christian Overbeek, sera disponible pour des entrevues après l'AGA.

Les médias sont invités à contacter M. Robby Desjardins aux coordonnées plus bas pour assister aux allocutions et pour organiser une entrevue avec M. Overbeek.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble plus de 20 000 emplois au Québec.

