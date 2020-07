/C O R R E C T I O N de la source -- Ministère de la santé et des services sociaux/

Dans l'avis aux médias Invitation aux médias - Point de presse sur le bilan de la COVID-19 dans la région de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, diffusé le 13-Jul-2020 par le Ministère de la santé et des services sociaux sur le fil de presse CNW, une modification a été apportée dans la section « Lieu ». La conférence sera à la Salle Agora-Caucus, Centre administratif Carmel, CIUSSS MCQ, 1455, boul. du Carmel, Trois-Rivières (Québec) G8Z 3R7 et non à la Salle cafétéria, Centre administratif Bonaventure, CIUSSS MCQ, 550, rue Bonaventure, Trois-Rivières (Québec) G9A 2B5. La copie complète et corrigée suit :

Invitation aux médias - Point de presse sur le bilan de la COVID-19 dans la région de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

QUÉBEC, le 13 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, le président-directeur général du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, M. Carol Fillion, et la directrice de la santé publique et responsabilité populationnelle de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Dre Marie Josée Godi, présenteront les grands constats des derniers mois concernant la lutte contre la COVID-19 dans la région de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Les journalistes qui souhaitent participer à cet événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à l'adresse suivante : Medias.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca.

Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse. Notez que nous n'accueillerons qu'un seul représentant par média.

De plus, le nombre maximal de journalistes présents est établi à 12, et ce, afin de respecter la distanciation physique recommandée. La conférence sera également accessible par Zoom.

DATE : 14 juillet 2020



HEURE : 14 h 30



LIEU : Lieu : Salle Agora-Caucus

Centre administratif Carmel

CIUSSS MCQ

1455, boul. du Carmel

Trois-Rivières (Québec) G8Z 3R7

Avis COVID-19 : Les personnes qui assistent à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19, ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Notez que le port du couvre-visage est fortement recommandé.

