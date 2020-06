/C O R R E C T I O N de la source -- Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix/

Dans le communiqué La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce la date de dévoilement des résultats du deuxième trimestre de 2020, diffusé le 17-Jun-2020 par Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée au premier paragraphe : "juin" aurait dû être "juillet". La copie complète et corrigée suit :

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce la date de dévoilement des résultats du deuxième trimestre de 2020

TORONTO, le 17 juin 2020 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle dévoilera ses résultats du deuxième trimestre de 2020 le lundi 20 juillet 2020, après les heures d'ouverture du marché. La direction organisera une conférence téléphonique le lendemain, mardi 21 juillet 2020, à 11 h (HE) avec diffusion audio simultanée sur le Web. Pour accéder à la téléconférence, veuillez composer le 647-427-7450 ou le 888-231-8191. Un enregistrement sera disponible environ deux heures après la conférence au 416-849-0833 ou au 855-859-2056, code d'accès : 4818308. Le lien menant à la diffusion audio sur le Web sera disponible sur le site www.choicereit.ca dans la section « Événements et webémissions » sous « Nouvelles et événements ».

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, fiducie de placement immobilier diversifiée prééminente au Canada, est propriétaire, gestionnaire et promoteur d'un portefeuille de grande qualité composé de 724 biens immobiliers offrant au total 65,6 millions de pieds carrés de superficie locative brute. Ce portefeuille regroupe des immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des détaillants de biens de première nécessité, des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants et propose un programme d'aménagement ambitieux. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son locataire principal, Les Compagnies Loblaw Limitée, premier détaillant en importance au pays, est un avantage concurrentiel incontestable conférant à la fiducie diverses occasions de croissance à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

