/R E P R I S E -- Remise de 150 000$ au réseau des Banques alimentaires du Québec - Pour Pâques, la SAQ sort un lapin…de ses boîtes-cadeaux!/

MONTRÉAL, le 30 mars 2018 /CNW Telbec/ - Depuis maintenant près de 10 ans, la SAQ contribue au réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) pour tenter de combler les besoins des gens qui n'ont pas l'occasion de se poser de question sur l'accord mets et vin de leur repas puisqu'il y a souvent trop peu dans leur assiette. Outre sa traditionnelle campagne annuelle de vins blancs, la SAQ propose aussi maintenant la vente de boîtes-cadeaux tout au cours de l'année au profit de l'organisme. Pâques est l'occasion de remettre cette année la somme de 150 000 $ amassée grâce à cette action, un résultat qui représente près du triple du montant remis l'an dernier. « Cette volonté commune de soutenir l'aide alimentaire au Québec qui se manifeste par la mobilisation des employés et des clients de la SAQ donne à notre slogan, LeGoût de partager, un sens qui résonne tout autrement et encore plus fort. Comment ne pas dire MERCI», soulignait Catherine Dagenais, vice-présidente et chef de l'exploitation SAQ.

« Le goût de partager de la SAQ a permis d'offrir plus de 12 millions de repas à ce jour à des personnes fragilisées, partout à travers le Québec. Les Banques alimentaires du Québec constate depuis près d'une décennie l'engagement des employés et la générosité des clients envers la cause. Nous vous remercions d'aider ceux et celles qui en ont le plus besoin. », a déclaré Annie Gauvin, directrice générale du réseau des Banques alimentaires du Québec.

Campagne des vins blancs SAQ

Pour la 8e année, la SAQ versera 1 $ à BAQ pour chaque bouteille de vin blanc vendue dans l'ensemble de son réseau de succursales, ainsi que dans SAQ.com les 4-5 et 6 mai prochain. L'an dernier, cette activité et l'ajout de dons à la caisse par la clientèle ont permis de remettre plus de 700 000 $ au réseau des BAQ. Au total, plus de 4 millions de dollars ont ainsi été versés à travers le Québec depuis le début de cette association, une contribution qui fait de la SAQ le plus important partenaire financier des Banques alimentaires du Québec.

À propos des Banques alimentaires du Québec

Depuis 30 ans, le réseau des Banques alimentaires du Québec soutient et représente à travers le Québec, 19 membres Moisson (centres de tri et de redistribution) et 11 membres Associé (régions sans Moisson) qui approvisionnent près de 1200 organismes communautaires desservant plus de 400 000 personnes qui ont faim au Québec dont 150 000 enfants. Les Banques alimentaires du Québec veille au partage équitable des denrées et des sommes d'argent reçues entre les Moissons à travers le Québec, s'assure de mettre en commun des ressources, de l'expertise et des informations afin de répondre de façon plus efficace aux Québécois en situation de pauvreté. www.banquesalimentaires.org

SOURCE Société des alcools du Québec - SAQ