/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce importante concernant la réhabilitation de terrains contaminés à Montréal/

QUÉBEC, le 23 mars 2018 /CNW Telbec/ - La ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, accompagnée du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, ainsi que de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, invite les médias à une conférence de presse où elle procédera à une annonce importante concernant la réhabilitation de terrains contaminés à Montréal.

Date : Le 25 mars 2018



Heure : 11 h



Lieu : Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

5160, boulevard LaSalle

Verdun

