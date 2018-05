/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Duncan participera à un festival de sciences en compagnie de jeunes/

ETOBICOKE, ON, le 11 mai 2018 /CNW/ - La ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Kirsty Duncan, participera à Science Rendezvous à l'Université Guelph-Humber. L'activité s'inscrit dans l'Odyssée des sciences de 2018, une célébration nationale de 10 jours soulignant l'influence des sciences, de la technologie et de l'innovation dans notre vie quotidienne. Dans le cadre de l'activité Science Rendezvous, la ministre fera valoir aux participants l'importance de l'exploration scientifique dans le monde qui nous entoure. Elle prendra également part à des démonstrations avec de jeunes participants.

La ministre tiendra un point de presse après son allocution.

Date : Le samedi 12 mai 2018



Heure : 12 h



Lieu : Atrium, Université Guelph-Humber

207, boulevard Humber College

Etobicoke (Ontario)

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada