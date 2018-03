/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Chagger appuie les jeunes entrepreneur participant au concours ACE the Pitch à Waterloo/

WATERLOO, ON, le 23 mars 2018 /CNW/ - La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, prononcera un discours dans le cadre du concours ACE the Pitch qui aura lieu à l'Université de Waterloo.

Les participants auront l'occasion de présenter leur idée d'entreprise en démarrage à une assemblée constituée d'investisseurs en capital-risque, de conseillers en affaires, d'estimés professeurs et de représentants d'entreprises en démarrage très respectées de Waterloo.

Date : Le samedi 24 mars 2018



Heure : 12 h 30



Lieu : Mike & Ophelia Lazaridis Quantum - Centre Nano

200, avenue University Ouest

Waterloo (Ontario)

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada