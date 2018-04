/R E P R I S E -- Avis aux médias - Des robots conçus par des étudiants s'affrontent à l'Université McMaster/

HAMILTON, ON, le 6 avril 2018 /CNW/ - La ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Kirsty Duncan, sera à l'Université McMaster samedi pour le championnat de district de FIRST Robotics Canada.

Des étudiants du secondaire de l'Ontario participeront à cette compétition. Ils devront concevoir et construire des robots dans un match de qualification pour le championnat de district.

Les représentants des médias auront accès à la ministre Duncan ainsi qu'aux étudiants qui montreront leurs remarquables capacités en robotique.

Date : Le samedi 7 avril 2018



Heure : 10 h



Lieu : Université McMaster

Centre d'athlétisme David Braley

1280, rue Main Ouest

Hamilton (Ontario)

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada