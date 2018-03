/R E P R I S E -- Avis aux médias - Agenda officiel des député.e.s de Québec solidaire/

MONTRÉAL, le 23 mars 2018 /CNW Telbec/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé et le député de Mercier, Amir Khadir, participent à plusieurs événements publics les 24 et 25 mars prochains dans la grande région de Montréal.

Agenda officiel des député.e.s de Québec solidaire

Manon Massé





Quoi : Spectacle de financement de la campagne L'Odyssée du lys Quand : Dimanche, 25 mars à 13h30 Lieu : Club Soda (1225, Boul St-Laurent, Montréal)



Amir Khadir





Quoi : Marche UniEs pour la santé des Médecins québécois pour le régime public Quand : Samedi, 24 mars à 13h00 Lieu : Place Émilie-Gamelin (1500, rue Berri, Montréal)



Quoi : Assemblée publique « Comment gagner » Quand : Dimanche, 25 mars à 13h30 Lieu : La maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain (150, rue Grant, Longueuil)

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire