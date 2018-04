/R E P R I S E -- Alerte - 1er avril : Brutus, Réglisse et Cannelle dans la grande famille CAA-Québec/

QUÉBEC, le 29 mars 2018 /CNW Telbec/ - De plus en plus d'employeurs accueillent les chats et les chiens dans leurs bureaux. C'est bien, mais CAA-Québec a choisi d'aller encore plus loin. En effet, depuis quelques semaines, les animaux sont complètement intégrés aux équipes de travail. Fort de cette expérience, l'organisme songe même à leur offrir des cartes de membres.

Une cohabitation gagnante... voyez par vous-même dans cette vidéo.

« Les chiens prennent un plaisir fou à faire des photocopies, c'est beau à voir », atteste le nouveau directeur du service des communications, M. Avril Fisher, qui admet toutefois que les défis sont nombreux. « Mais des poils de chat sur les complets, des cadeaux sur les planchers, des documents mâchouillés, au fond... ça dérange qui? », s'interroge M. Fisher.

« En plus, la présence d'animaux de compagnie sur les lieux de travail augmente la bonne humeur et réduit l'absentéisme », note la vice-présidente communications et affaires publiques chez CAA-Québec, Sophie Gagnon.

Oui, c'est (un peu) vrai!

N'ayez crainte! Ce ne sera ni Plume, Toutounne ou Cannelle qui viendra vous dépanner la prochaine fois que vous réclamerez un service. CAA-Québec ne s'est pas transformé en zoo, mais l'histoire ne se termine pas en queue de poisson pour autant, puisqu'elle renferme une part de vérité!

C'est vrai que les animaux font désormais partie de notre quotidien. Comment? Avec l'Assistant, un nouveau service inclus dans la Police antistressMD habitation de CAA-Québec. Il s'agit d'un ensemble de cinq services d'assistance téléphonique : l'Assistant juridique, l'Assistant vie personnelle, l'Assistant santé, l'Assistant conseils habitation et l'Assistant santé animale.

La cohabitation avec la faune domestique, un vrai défi... dans la vraie vie!

Plus du tiers des membres CAA-Québec possèdent des animaux de compagnie1. Si ces petites bêtes sont attachantes, il n'en demeure pas moins que leur santé et leur bien-être sont source de préoccupation constante, fait remarquer Suzanne Michaud, vice-présidente assurances chez CAA-Québec. Voilà pourquoi nous offrons à tous les détenteurs de la Police antistressMD habitation l'Assistant santé animale!

« L'info-santé » des pitous et minous

L'Assistant santé animale, c'est un service d'information téléphonique unique, rapide, efficace et sur mesure pour pitous et minous. Une aide vraiment appréciée des propriétaires d'animaux, puisque le tiers d'entre eux affirment ne pas avoir suffisamment de ressources pour répondre à leurs questions concernant la santé et le comportement de leurs animaux1. « Ils ont, au bout du fil, une ressource crédible, un vétérinaire ou un technicien en santé animale, qui se fera un plaisir de répondre à leurs questions sur la santé et la nutrition ou encore leur recommander des éleveurs et des écoles de dressage, par exemple », ajoute Mme Michaud. CAA-Québec tient à préciser que les spécialistes de l'Assistant santé animale ne posent pas de diagnostic en ligne.

L'Assistant, ce n'est pas un poisson d'avril, ça existe pour vrai. Mais quand même, méfiez-vous des petits comiques du 1er avril!

À propos de CAA-Québec

CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assure la tranquillité d'esprit à chacun de ses membres en lui offrant des avantages, des produits et des services de haute qualité dans les domaines de l'automobile, du voyage, de l'habitation et de l'assurance.

_______________________________

1 Sondage Web réalisé par CAA-Québec, entre le 30 novembre et 10 décembre 2017, auprès de 948 membres de 18 ans et plus sélectionnés aléatoirement à partir d'une liste de membres ayant une adresse courriel au dossier. La marge d'erreur est de 3,2 %.

Suivez-nous sur Twitter et Facebook

SOURCE CAA-Québec