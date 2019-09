„Made-in-Indonesia"-Produkte rund ums Haus stehen auf der Maison et Objet 2019 im Mittelpunkt

PARIS, 7. September 2019 /PRNewswire/ -- Die indonesische Agentur für die Kreativwirtschaft (BEKRAF) ist unter dem Label „Indonesia Creative Incorporated" (ICINC) erstmals auf der Maison et Objet 2019 in Paris vertreten. Zusammen mit der indonesischen Gesellschaft für Innenarchitektur (HDII) und der Botschaft von Indonesien in Paris wird die BEKRAF auf der Veranstaltung, die vom 6.-10. September 2019 laufen wird, 24 indonesische Designer von Haushaltsgegenständen vorstellen.

Unter dem Namen „IDentities" wird die Gruppe aus Designern, darunter AIEVL Design Studio, Alfath Kurniadi, Budi Pradono, Djalin, Kayou, Du'Anyam, Threadapeutic, Bika Living, Vivere, Rattan of Indonesia, Keratons, DUA Lighting, Kandura, Conture, Bermock, Nouvwerks, Juno Home, Roa, SPEDAGI, Super Rattan, UMA Design, Siji, Moire Rugs und Pala Nusantara, ihr breites Angebot vorstellen, dass von Möbeln, Haushaltswaren und fest verbauten Elementen bis hin zu Lifestyle-Produkten reicht und unter dem Motto „Tropical Living" steht.

„Die 24 Designer haben sich zunächst einmal genau angeschaut, welche Produkte auf dem europäischen Markt am meisten nachgefragt werden, und haben dann die Produkte ausgesucht, die sie auf der Maison et Objet 2019 ausstellen wollen. Diese Produkte sind einmalige, handgefertigte Stücke, die man nicht überall findet", sagte Francis Surjaseputra, Chefkurator der HDII.

Die BEKRAF ist zuversichtlich, dass „IDentities" dank der Qualität indonesischer Handwerksprodukte viele Besucher anziehen wird, und man erwartet Geschäftsabschlüsse im Umfang von 2 Millionen Euro. Die Erwartungen orientieren sich an dem Erfolg, den die Agentur zuvor auf dem Salone del Mobile in Mailand verzeichnen konnte. Hier wurden Geschäfte im Wert von insgesamt 1,6 Millionen Euro erzielt.

„Laut unseren Daten stellt das Handwerk einen der drei wichtigsten Teilsektoren der Kreativwirtschaft dar und macht den grössten Anteil am indonesischen BIP und bei den Exporten aus. Ich bin davon überzeugt, dass unsere handwerklich gut gearbeiteten Produkte geeignet sind, um höhere Preise am Markt zu erzielen, auch vor dem Hintergrund unserer reichen Kultur und unserer Tradition", sagte Joshua Simandjuntak, Stellvertretender Vorsitzender der Marketing-Abteilung bei der BEKRAF.

Lebendige Farben und Materialien zeigen den starken Charakter Indonesiens

Alle Mitglieder der „IDentities"-Gruppe haben es sich zur Aufgabe gemacht, die für Indonesien typischen Elemente und aus der Natur entlehnten Farben zu nutzen und den exotisch-tropisch frischen Wind Indonesiens zu vermitteln. So fügen sich beispielsweise die traditionellen indonesischen Webmuster nahtlos in die farbenfrohen Teppiche von Moire Rugs und passen auch zur umweltfreundlichen, exotischen Uhren-Serie von PALA Nusantara, die aus den Myzelien von Pilzen gefertigt wird.

Es gibt auch tropische Farben und lebendige Muster auf den Tapeten von Threadapeutic, die aus Textilabfällen von der heimischen Textilindustrie hergestellt werden.

„Wir verwenden den Stoff, der bei der Mode- und Möbelindustrie vor Ort abfällt, wieder und verwandeln so die Abfälle der Modeindustrie in Kunstwerke. Auf der Basis von Farben und Oberflächenstruktur entsteht so Schicht für Schicht im Farbfilmverfahren ein Arrangement auf einem völlig neuen Gewebe, mit dem einzigartige Textilkombinationen für Kleidung, Mode-Accessoires und Heimdekor erschaffen werden können", sagte Nagawati Surya, der Gründer von Threadapeutic.

Der starke Charakter Indonesiens spiegelt sich zudem in Produkten wider, in denen ein Mix aus den vielfältigen natürlichen Ressourcen Indonesiens verarbeitet ist. Dazu gehören etwa ein farbenprächtiger Stuhl aus Beton von Conture Concrete Lab und ein aus naturbelassenem Rattan geflochtener Kronleuchter von DUA Lighting.

„Alle diese Elemente zusammengenommen sollen aber nicht einfach eine exotische Bewunderung für indonesische Handwerkskunst heraufbeschwören, sondern sie sollen, was das wichtigste ist, Kunden durch eine besondere Betonung von sozialen und Umweltaspekten, dazu bringen, hinter Design und Funktionalität zu blicken Damit soll sichergestellt werden, dass unsere Produkte auch auf der Weltbühne glänzen", sagte Simandjuntak abschliessend.

Einzelheiten unter: IDentities Lookbook

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/971135/MO_DIGITALASET_01.jpg