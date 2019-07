TORONTO, le 23 juillet 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la députée de Toronto-Danforth, Julie Dabrusin, a visité l'Eastview Neighbourhood Community Centre afin de souligner les investissements du gouvernement pour améliorer le système alimentaire, dans le cadre de la Politique alimentaire pour le Canada.

Comme l'avait annoncé, le 17 juin dernier, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, la Politique alimentaire pour le Canada est le fruit de la consultation et de la collaboration de plus de 45 000 Canadiens partout au pays.

La vision de la Politique alimentaire pour Canada qui a été élaborée dans le cadre de ces consultations est la suivante : Toutes les personnes vivant au Canada peuvent avoir accès à une quantité suffisante d'aliments salubres, nutritifs et culturellement diversifiés. Le système alimentaire du Canada est résilient et innovateur, protège notre environnement et soutient notre économie.

Pour concrétiser cette vision, le gouvernement du Canada investit plus de 134 millions de dollars par l'intermédiaire du budget de 2019 afin d'appuyer de nouvelles initiatives dans des domaines d'intervention stratégiques, notamment le lancement du Fonds des infrastructures alimentaires locales d'une valeur de 50 millions de dollars, qui vise à appuyer les projets communautaires améliorant l'accès à des aliments salubres, sains et diversifiés sur le plan culturel. À compter du 15 août 2019, les organisations admissibles seront invitées à présenter une demande dans le cadre de la première période de réception des demandes de financement non remboursable pouvant atteindre jusqu'à 25 000 $.

La Politique alimentaire prévoit également une stratégie concertée pour s'attaquer à d'autres questions alimentaires urgentes qui sont importantes aux yeux des Canadiens, dont les efforts investis dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le Nord, les efforts visant à mettre un frein à l'étiquetage trompeur intentionnel des aliments, la réduction du gaspillage alimentaire, le lancement d'une campagne de promotion pour des aliments canadiens de grande qualité et les premières étapes de la création d'un programme national d'alimentation dans les écoles.

La Politique alimentaire pour le Canada cadre avec les objectifs d'initiatives fédérales comme le Partenariat canadien pour l'agriculture, la Stratégie en matière de saine alimentation et la Stratégie de réduction de la pauvreté.

« Un ménage torontois sur huit connaît l'insécurité alimentaire. C'est pourquoi nous prenons des mesures pour améliorer l'accès à des aliments sains pour tous les Canadiens, peu importe leur revenu, grâce à la Politique alimentaire du Canada. Je suis enthousiaste à l'idée des nombreuses possibilités que cette politique peut créer, à mesure que nous travaillons à l'amélioration de notre système alimentaire à l'échelle locale, dans des organisations comme l'Eastview Neighbourhood Community Centre, et à l'échelle nationale. »

- Julie Dabrusin, députée de Toronto-Danforth

« La politique alimentaire pour le Canada est notre feuille de route pour créer un système alimentaire plus sain et plus durable au Canada. Les investissements et les initiatives de la politique alimentaire contribueront à la croissance économique, à l'amélioration de la nutrition et de la sécurité alimentaire pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les demandes présentées dans le cadre du premier volet du Fonds des infrastructures alimentaires locales (Projets d'amélioration des infrastructures et équipements) seront acceptées entre le 15 août et le 1 er novembre 2019. Ce volet vise à permettre aux petits organismes communautaires d'améliorer leur infrastructure et d'acheter de l'équipement lié directement à l'accessibilité à des aliments sains, nutritifs et idéalement locaux au sein de leur collectivité.

novembre 2019. Ce volet vise à permettre aux petits organismes communautaires d'améliorer leur infrastructure et d'acheter de l'équipement lié directement à l'accessibilité à des aliments sains, nutritifs et idéalement locaux au sein de leur collectivité. Le gouvernement consulte maintenant les demandeurs potentiels dans le cadre du deuxième volet du Fonds des infrastructures alimentaires locales (Projets de renforcement des systèmes alimentaires locaux). Grâce à ce Fonds, les demandeurs peuvent recevoir jusqu'à 250 000 $ d'aide financière non remboursable, pour des dépenses en immobilisations et pour de l'équipement alimentaire. Les organisations intéressées sont invitées à participer à la consultation en ligne.

La politique alimentaire aidera le Canada à respecter les engagements qu'il a pris au titre des Objectifs de développement durable des Nations Unies, en l'occurrence éliminer la faim, promouvoir la santé, réduire le gaspillage alimentaire et encourager la durabilité des systèmes alimentaires.

à respecter les engagements qu'il a pris au titre des Objectifs de développement durable des Nations Unies, en l'occurrence éliminer la faim, promouvoir la santé, réduire le gaspillage alimentaire et encourager la durabilité des systèmes alimentaires. L'Eastview Neighbourhood Community Centre s'est engagé à améliorer la sécurité alimentaire dans sa communauté torontoise. Eastview offre plusieurs services de distribution alimentaire pour répondre aux besoins alimentaires de base d'une manière digne, y compris une banque alimentaire et un programme de repas ponctuels. Il soutient également plusieurs projets visant à favoriser des solutions indépendantes d'accès à la nourriture dans la communauté, notamment une cuisine communautaire, des cours de cuisine et des programmes d'agriculture urbaine. Ces projets utilisent l'alimentation comme moyen de renforcer la communauté, la capacité et la santé.

