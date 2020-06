Évasion du Pénitencier de la Saskatchewan - unité à sécurité minimale

PRINCE ALBERT, SK, le 10 juin 2020 /CNW/ - Le 10 juin 2020, vers 16h30, lors d'un dénombrement en soirée dans l'unité à sécurité minimale du Pénitencier de la Saskatchewan, le personnel a découvert que le détenu Carey Henry manquait à l'appel.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le détachement de la GRC de Prince Albert et un mandat d'arrestation a été lancé contre lui.

Carey Henry, âgé de 28 ans, mesure 191 cm (6 pi 3 po) et pèse 104 kg (230 lb). Il a le teint foncé, les yeux bruns et les cheveux noirs. Il purge actuellement une peine de 6 ans, 4 mois pour omission de se conformer à une condition, entrave à un agent de la paix, possession de biens criminellement obtenus - plus de 5 000 $ et infraction au code de la sécurité routière x 2.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Carey Henry est prié de communiquer avec le service de police de Prince Albert.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies