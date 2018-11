Évaluation des aspects sécuritaires - Formation des grutiers - Un comité d'experts indépendants tiendra des consultations publiques

QUÉBEC, le 22 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Le comité d'experts indépendants chargé d'évaluer l'aspect sécuritaire des modifications au Règlement sur la formation professionnelle de la main-d'œuvre de l'industrie de la construction et au Règlement sur la délivrance des certificats de compétence tiendra des consultations publiques les 17 et 19 décembre 2018 à Montréal.

Ces consultations, qui se dérouleront sur invitation, porteront sur l'aspect sécuritaire des modifications réglementaires concernant l'accès au métier de grutier dans l'industrie de la construction, notamment sur la conduite des opérateurs de camion-flèche.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, réitère sa confiance envers le comité d'experts indépendants chargé d'analyser les impacts de ces changements réglementaires. Il confirme que les consultations publiques permettront d'obtenir un portrait complet de la situation. Les experts indépendants du comité, soit MM. Roger Lecourt et Gilles Trudeau, devront remettre leurs recommandations d'ici le 28 février 2019.

Citation :

« Le gouvernement est préoccupé par la santé et la sécurité de tous les travailleurs sur les chantiers de construction. Nous laissons le soin au comité d'experts indépendants de faire des recommandations sur l'aspect sécuritaire des modifications réglementaires concernant les grutiers. Nous les analyserons par la suite. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable

de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Les audiences seront d'une durée de 45 minutes par groupe, soit 15 minutes de présentation suivies d'une période d'échange de 30 minutes.

Les participants invités doivent soumettre un document faisant état des principaux aspects abordés en lien avec le sujet au plus tard le 14 décembre 2018 à l'adresse suivante : comite.grutiers@mtess.gouv.qc.ca.

Toute personne qui souhaite assister aux consultations doit s'inscrire au préalable par téléphone (418 528-9738) ou par courriel (comite.grutiers@mtess.gouv.qc.ca).

