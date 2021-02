Événements virtuels - Focus sur la transition technologique, les 11 et 25 février, 12h

Le 11 février prochain, venez rencontrer nos invités exceptionnels issus de l'écosystème d'affaires du Québec! En plus de recevoir le Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) et l'Institut National D'Optique (INO), nous accueillons Luc Sirois, innovateur en chef du Québec. Nous aurons l'occasion d'en savoir davantage sur le Conseil de l'innovation du Québec, sur le rôle d'innovateur en chef et sur ses ambitions à court, moyen et long terme pour stimuler le virage numérique chez les entreprises manufacturières et relancer l'économie.