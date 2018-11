Événement spécial - Édition 2018-2019 - Une 4e édition sur mesure pour Lumière sur l'art

Une création originale de Manon De Pauw se déploie sur l'avenue Cartier!

QUÉBEC, le 22 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Après trois éditions couronnées de succès, la Société de développement commercial du quartier Montcalm (SDC Montcalm) et le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) ont eu l'audace de confier les 34 luminaires géants de Lumière sur l'art - attrait incontournable de l'artère commerciale du quartier Montcalm à Québec - à la créatrice Manon De Pauw. Véritable exploratrice de la lumière, l'artiste signe un parcours original, unique et hautement onirique.

Avec des duos qui se font écho, des ensembles qui jouent avec la symétrie, l'opposition ou encore la superposition, cette illumination sur mesure présente un florilège de formes et de couleurs. De Pauw a su s'adapter aux contraintes formelles des luminaires avec brio. « J'ai abordé Lumière sur l'art comme un jeu sur la lumière, la matière, la forme et la couleur, une exploration sur la temporalité et la circularité des images, toujours en considérant le point de vue des passants. Les abat-jours de l'avenue Cartier sont à la fois objets utilitaires et supports artistiques, allumés le soir et éteints de jour. Ces dualités m'ont interpelée dans ma manière de concevoir le parcours d'images. » de confier Manon De Pauw, enthousiaste.

Présenté au cœur du quartier Montcalm depuis janvier 2015 par la SDC Montcalm, ce nouveau parcours a tout pour charmer. Il offre à voir des images réalisées en photographiant diverses matières sur une table lumineuse : acétates colorés, papier, eau, aquarelle, paillettes, plumes, rubans, élastiques, etc. Toutes résultent d'un minutieux travail de composition à partir de plusieurs prises de vue. Chaque abat-jour cristallise en quelque sorte son propre processus de création, comme en témoigne la main de l'artiste récurrente dans la série de 34 photos. Une main qui tour à tour place, retient, ajuste, palpe et tente de saisir une matière fuyante et imprévisible.

De Pellan à De Pauw

Après des représentations d'œuvres d'Alfred Pellan et de Fernand Leduc, en 2015-2016, celles de Rita Letendre et de Jacques Hurtubise, en 2016-2017, et celles de Pierre Ayot, en 2017-2018, le nom de Manon De Pauw s'est vite imposé pour cette nouvelle édition en raison de la singularité de sa démarche rattachée à sa fascination pour la lumière. Les œuvres de l'artiste se retrouvent d'ailleurs dans la collection du MNBAQ et la collection Prêt d'œuvres d'art du Musée. Ceux et celles qui voudront pousser plus loin leur découverte du travail de l'artiste pourront aller jusque sur Grande Allée et visiter le pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ, où sont présentées L'Apprentie 1, L'Apprentie 2 et L'Apprentie 3 (2008), dans l'exposition De Ferron à BGL. L'art contemporain du Québec.

« Confier Lumière sur l'art à une artiste de l'envergure de Manon De Pauw a permis de renouveler la formule en présentant une œuvre originale particulièrement séduisante pour les passants avides d'intemporalité et de poésie. Le MNBAQ est fier d'être au cœur de cette formidable initiative des gens d'affaires du quartier Montcalm. Grâce à leur enthousiasme, le Quartier des arts propose un attrait unique en son genre pour la ville de Québec, en plus d'être un trait d'union incroyable entre l'avenue Cartier et le MNBAQ, entre les citoyens et leur Musée. » de dire MmeAnnie Gauthier, directrice des collections et de la recherche au Musée national des beaux-arts du Québec.

Cette quatrième édition du parcours Lumière sur l'art habitera le ciel de l'avenue Cartier jusqu'à l'automne 2019, permettant à l'artiste Manon De Pauw de rayonner et au Quartier des arts de vibrer au rythme de l'art actuel. Au fil des saisons, cette attraction incontournable, qui attire autant la population locale que les touristes de plus en plus nombreux, illuminera la vie des promeneurs par les nouvelles créations lumineuses comme autant d'étincelles inspirées.

L'artiste

Manon De Pauw, en bref

Manon De Pauw vit et travaille à Montréal. Elle est représentée par la Galerie Divison. Elle enseigne à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQÀM. Le travail de l'artiste a été diffusé entre autres au Musée d'art contemporain de Montréal, au théâtre La Chapelle, au Centro Nacional de las Artes à Mexico, au Festival des films sur l'art et à la Art Gallery of Nova Scotia. En 2009, la Galerie de l'UQÀM et la commissaire Louise Déry présentaient l'exposition Manon De Pauw -Intrigues, qui a circulé notamment au Musée régional de Rimouski (2011) et au Centre culturel canadien à Paris (2012). En 2010, elle réalisait l'exposition Actes de présence à titre de commissaire invitée au Musée d'art contemporain de Montréal à l'occasion de sa série Point de vue sur la collection. En 2011, elle était la finaliste pour le Québec du Prix Sobey pour les arts et en 2012, lauréate en arts visuels du prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton du Conseil des arts du Canada.

En dix ans, Manon De Pauw a collaboré notamment avec la chorégraphe Danièle Desnoyers, les musiciens André Pappathomas, Joane Hétu et Philippe B et le metteur en scène Denis Lavalou. En 2014, elle présentait à l'Usine C la performance interdisciplinaire La matière ordinaire dans le cadre du festival Temps d'Images. Au printemps 2017, elle présentait Cocons somatiques à l'Agora de la danse en collaboration avec le danseur et chorégraphe Pierre-Marc Ouellette.

Fiches techniques

Luminaires géants

Conçue autour du nombre d'or - permettant de respecter au mieux les formats de la composition des œuvres - chacune des 34 toiles de vinyle semi-transparent au fini lustré, mesure 942 cm de long par 200 cm de haut. L'impression a nécessité trois passages d'encre pour obtenir une qualité optimale et assurer leur durabilité. La structure des luminaires, incluant des pièces d'aluminium soudées, pèse 56 kg et mesure 1,6 m de haut par 2,4 m de diamètre. L'éclairage, assuré par cinq bandes LED, s'alimente aux lampadaires de la ville.

Structures autoportantes

Les 17 structures autoportantes, munies de deux luminaires chacune, sont composées de trois tubes d'acier de 127 mm de diamètre. Leur hauteur, 4,9 m, impressionne, autant que leur poids soit, 705 kg. Peintes en brun, comme les lampadaires de la ville, elles sont accrochées aux trottoirs de l'avenue Cartier.

Le parcours Lumière sur l'art est un concept d'illumination conçu par LightEmotion, sous la direction d'un comité stratégique constitué de l'Office du tourisme de Québec, de la Commission de la capitale nationale du Québec, de la Ville de Québec. Il a été mis en œuvre par Scène Éthique sous la direction de la SDC Montcalm et de ses partenaires. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Québec, de l'Entente de partenariat régional en tourisme de la région de Québec (EPRTRQ) intervenue entre le ministère du Tourisme, l'Office du tourisme de Québec et le Secrétariat à la Capitale-Nationale, le Musée national des beaux-arts du Québec et au rôle-conseil de la Commission de la capitale nationale du Québec.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec

Lumière sur l'art

Édition 2018-2019

Avenue Cartier, Quartier des arts, Québec

