Étude des crédits budgétaires - Le ministre Simon Jolin-Barrette doit agir dès maintenant

QUÉBEC, le 19 août 2020 /CNW Telbec/ - Les porte-paroles de l'opposition officielle en matière protection des consommateurs ainsi qu'en matière de justice, Mme Lise Thériault et M. Marc Tanguay, ont eu l'occasion de questionner le ministre de la Justice, M. Simon Jolin-Barrette, ainsi que la présidente de l'Office de la protection du consommateur, Mme Marie-Claude Champoux, durant l'étude des crédits budgétaires en lien avec les remboursements des billets d'avion des voyageurs en raison de la COVID-19.

L'opposition officielle demande au ministre de la Justice de s'assurer que la présidente de l'Office de la protection du consommateur veille à ce que les compagnies aériennes, ainsi que les agences de voyages, prouvent qu'elles ont toujours l'argent des voyageurs, entre autres, dans leur compte en fidéicommis et que l'article 256 de la Loi de la protection du consommateur soit appliqué. À défaut, elle doit s'adresser aux tribunaux et demander une injonction pour protéger les dépôts des consommateurs en vertu de l'article 310 de la LPC. Le gouvernement doit faire respecter cette loi et faire respecter le Code civil du Québec. Tous les Québécois qui devaient voyager et qui n'ont pas pu le faire en raison de la COVID-19 doivent pouvoir récupérer leur argent, particulièrement en cette période d'incertitude.

« Si le ministre Simon Jolin-Barrette partage vraiment mon indignation, il faut agir tout de suite. On doit s'assurer que les Québécois soient remboursés. Ce sont des millions de dollars qui appartiennent aux contribuables et qui servent à financer les entreprises actuellement. Les transporteurs aériens ont transformé les consommateurs en prêteurs sans intérêt, c'est inacceptable ».

Mme Lise Thériault, députée d'Anjou-Louis-Riel et porte-parole de l'opposition officielle en matière de protection des consommateurs.

« Le ministre de la Justice doit absolument protéger les dépôts des consommateurs. Il doit s'assurer que les entreprises visées placent les sommes reçues par les Québécois préjudiciels dans un compte en fidéicommis. Ce sont des couples, des familles, des individus qui ont parfois économisé durant plusieurs années afin de s'offrir des vacances méritées. On doit faire respecter la loi québécoise; on doit protéger les nombreux consommateurs lésés. »

M. Marc Tanguay, député de La Fontaine et porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec