Étude : À l'heure où le cannabis récréatif devient plus acceptable socialement, les canadiens souhaitent obtenir des informations à son sujet

/NE PAS DIFFUSER AUPRÈS DES SERVICES AMÉRICAINS DE NEWSWIRE NI AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 16 oct. 2019 /CNW/ - Une nouvelle étude nationale sur le cannabis récréatif au Canada montre que, de l'avis des consommateurs, le cannabis est plus socialement acceptable qu'il y a un an. Elle révèle toutefois qu'à l'approche de la seconde phase de légalisation, la sensibilisation des consommateurs présente des lacunes.

Selon l'étude commandée au cabinet national de services de données et de recherche Maru/Blue par Figr Inc., une entreprise de cannabis canadienne verticalement intégrée, les Canadiens obtiennent principalement de l'information sur le cannabis récréatif par le biais de leurs amis et de leur famille, ainsi que de recherches en ligne et de médias traditionnels.

La vaste étude nationale lancée par Figr vise à évaluer l'opinion des Canadiens et leur niveau de préparation à la seconde phase de légalisation, qui aura lieu le 17 octobre 2019.

Un tiers des Canadiens déclarent souhaiter recevoir plus d'information sur les produits de cannabis; seulement 43 % affirment se sentir davantage informés depuis la légalisation l'année dernière; et moins de la moitié estiment savoir comment le consommer.

« Pour que l'industrie du cannabis réussisse, il est indispensable de renseigner les Canadiens, et les constatations de l'étude indiquent que les membres de l'industrie, y compris les titulaires de licence de cannabis, ont l'occasion de devenir une source de renseignements pour la population, a déclaré Harvey Carroll, président de Figr, Inc. Les titulaires de licence de cannabis occupent une place privilégiée pour faire en sorte que les consommateurs puissent plus facilement accéder à de l'information. »

Parallèlement à leur souhait d'obtenir plus d'informations sur les produits de cannabis récréatif et d'être mieux renseignés à leur sujet, les Canadiens pensent que les préjugés associés à la consommation de ces produits diminuent, une majorité d'entre eux (60 %) estimant que le cannabis devient plus acceptable socialement. Par ailleurs, près d'un Canadien sur quatre croit que ce dernier est plus sûr depuis sa légalisation l'année dernière.

Les Canadiens pensent également que l'industrie entraîne des retombées positives sur le pays : six répondants sur dix estiment que l'industrie du cannabis a généré plus d'emplois au Canada, les habitants de l'Alberta (65 %), du Québec (65 %) et de la Nouvelle-Écosse (65 %) étant plus susceptibles de s'accorder sur ce point.

« Nous sommes fiers de contribuer au développement économique qui a lieu en Ontario et sur la côte Est, a déclaré M. Carroll. À l'heure actuelle, 16 % des Canadiens connaissent quelqu'un qui travaille dans l'industrie du cannabis, mais nous prévoyons que cela changera sous peu. »

En plus de montrer que l'industrie du cannabis est considérée comme un facteur de croissance économique, l'étude fait ressortir la perception de plus en plus positive de la population canadienne à l'égard de l'industrie du cannabis récréatif. Elle a notamment permis de constater que :

Près de six Canadiens sur dix d'au moins 19 ans pensent que le cannabis est plus accepté socialement depuis sa légalisation en 2018. Les plus hauts taux d'acceptation se trouvent en Alberta et en Nouvelle-Écosse (67 %), ainsi qu'à Terre-Neuve-et- Labrador (65 %).

et en Nouvelle-Écosse (67 %), ainsi qu'à Terre-Neuve-et- (65 %). En ce qui a trait à la sécurité, 38 % des répondants estiment que le cannabis est plus sûr depuis sa légalisation, les Terre-Neuviens et Labradoriens (51 %), de même que les Néo-Écossais (46 %), étant plus susceptibles de partager cet avis.

À l'heure où le pays se prépare à l'introduction de nouveaux formats de produits, les Canadiens comprennent les modalités du lancement des produits comestibles (45 %) et se sentent particulièrement prêts à accueillir ceux-ci, et 35 % d'entre eux pensent être préparés au lancement des vaporisateurs stylos et des boissons. Il est intéressant de constater qu'environ un quart des Canadiens (25 %) ont déjà consommé des produits comestibles et comptent en acheter après la deuxième vague de légalisation.

« Le sondage montre le rôle que pourrait jouer la sensibilisation des consommateurs pour enrichir les connaissances de ces derniers et renforcer la perception positive à l'égard du cannabis récréatif, de la consommation de cannabis et de l'industrie du cannabis, a déclaré M. Carroll. Nous devons continuer à déterminer les moyens d'engager un véritable dialogue et de faire preuve de transparence vis-à-vis des consommateurs, surtout au moment d'entamer la deuxième année de légalisation du cannabis récréatif. »

À propos de Figr, Inc.

Figr est une entreprise de cannabis verticalement intégrée et basée à Toronto, en Ontario, dont les activités sont axées autour d'un seul but : donner du caractère à tout ce qu'elle fait. Le cannabis de Figr provient des deux filiales autorisées de l'entreprise, qui se trouvent à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, et à Simcoe, en Ontario. Figr est une filiale indirecte en propriété exclusive de Pyxus International, Inc. (NYSE: PYX). Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au www.figr.com .

Au sujet du sondage

Un sondage quantitatif en ligne a été réalisé par Maru/Blue du 26 septembre au 2 octobre 2019 auprès de 1 405 Canadiens d'au moins 19 ans, sélectionnés de façon aléatoire au sein de la population. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille comporte une marge d'erreur de +/- 2,6 %, 19 fois sur 20. Afin de relever les différences entre les régions, 100 répondants ont de surcroît été interrogés dans chaque province (le Manitoba et la Saskatchewan ayant été combinées, et à l'exception de l'Î.-P.-É., où 82 personnes ont été interrogées).

SOURCE FIGR Inc.