États-Unis/France : un nouveau programme dédié à l'industrie du divertissement

PARIS, 3 juin 2021 /PRNewswire/ -- SKEMA Business School lance un nouveau programme avec la prestigieuse université américaine UCLA Extension pour répondre aux défis de la transformation et de l'expansion du secteur de l'industrie du divertissement (cinéma, plateformes de streaming, télévision, concerts, etc). Dès la rentrée de septembre 2021, les deux institutions proposeront le nouveau programme "Digital Marketing and Business & Management of Entertainment", spécifiquement co-construit pour les étudiants en dernière année du Programme Grande Ecole de SKEMA.

Une double compétence très recherchée par les recruteurs

Le programme vise à donner aux étudiants une double compétence très recherchée dans deux domaines très complémentaires : le marketing digital et le management dans l'industrie du divertissement. Les nouvelles plateformes de contenu vidéo comme Netflix, Amazon Prime, Disney, et l'ensemble de l'industrie à plus grande échelle ont fortement accéléré le besoin de contenu et sa promotion. Cela a créé de nouvelles opportunités pour les étudiants.

L'OPT pour travailler aux Etats-Unis

À la fin du programme, les étudiants reçoivent deux certificats de UCLA Extension : le certificat en marketing numérique et le certificat en commerce et gestion du divertissement.

En outre, le cours donne accès à l'OPT (Optional Practical Training), c'est-à-dire à une année d'expérience professionnelle aux États-Unis après l'obtention du certificat.

Tout diplômé de l'UCLA Extension est également invité à rejoindre l'association des anciens élèves de l'université UCLA.

UCLA est classée 13e meilleure université mondiale (classement US News & World Report 2021). Première université publique des États-Unis, les meilleurs chercheurs du monde y travaillent et son réseau d'anciens élèves comprend à la fois universitaires, chercheurs, athlètes ainsi que des acteurs et des réalisateurs nommés aux Oscars, des leaders au sein du gouvernement, etc.

Christine Cassabois, Christine.cassabois@skema.edu

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1524550/Hollywood_letters.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1524551/SKEMA_Business_School_Logo.jpg