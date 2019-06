Éric Normand reçoit le Prix du CALQ - Créateur de l'année au Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI, QC, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Créateur de l'année au musicien Éric Normand. Ce prix, assorti d'un montant de 5 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international du Conseil, lors d'une cérémonie organisée par Culture Bas-Saint-Laurent à la Maison de la Culture de Rivière-du-Loup. Culture Bas-Saint-Laurent a également offert au lauréat une œuvre originale du sculpteur Olivier Blot.

« Les membres du jury ont souligné le parcours exemplaire d'Éric Normand, un artiste rassembleur, audacieux, hors normes, qui innove et déstabilise. Très actif dans son milieu, il contribue à y faire connaître la musique nouvelle, tout en présentant son travail dans de nombreux pays à l'étranger », a mentionné André Racette.

À propos d'Éric Normand

Éric Normand est bassiste, compositeur, chanteur, parolier, improvisateur et producteur de disques et de concerts. Il est actif dans le domaine des musiques improvisées et contemporaines ainsi que du jazz. Il vit à Rimouski, où il œuvre à titre de directeur artistique de Tour de Bras, un organisme voué aux musiques d'improvisation. Il y dirige aussi, depuis dix ans, un grand orchestre d'improvisateurs, le GGRIL. Il collabore régulièrement avec de nombreux musiciens et compositeurs de renom, notamment Jean Derome (Québec), Xavier Charles (France), Jim Denley (Australie) et John Butcher (Angleterre). À la tête de deux ensembles de jazz, Les Jazz Mess et Brûlez les Meubles, il joue aux côtés de quelques légendes du genre, dont le pianiste Burton Greene et le multi-instrumentiste Joe McPhee. Il développe à travers sa musique un langage personnel et radical. Ses œuvres ont été jouées dans plusieurs festivals au Canada, en Australie, en France, en Espagne, en Autriche, en Italie, en Slovénie, en Lettonie et en Lituanie, entre autres. Au cours des quatre dernières années, il s'est produit sur les scènes de 22 pays.

Une capsule vidéo dressant le portrait de l'artiste lauréat sera disponible dès le 14 juin sur le site de La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Finalistes

Les autres finalistes à ce prix étaient le conteur et auteur dramatique rimouskois Cédric Landry et l'écrivain Claude La Charité, de Saint-Eugène-de-Ladrière.

La mission du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 25 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres artistiques et littéraires marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

La mission de Culture Bas-Saint-Laurent

Culture Bas-Saint-Laurent travaille au développement culturel de la région par les services-conseils, par la représentation, la concertation et la promotion auprès des différents acteurs et partenaires du milieu artistique et culturel pour favoriser l'essor et la reconnaissance du potentiel artistique et culturel du Bas-Saint-Laurent.

À propos de La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

