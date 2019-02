Énoncé économique du ministre des Finances - Un pas dans la bonne direction

QUÉBEC, le 21 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Le président-directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ), M. Denis Lebel, accueille favorablement les mesures mises de l'avant pas le ministre des Finances, l'Honorable Bill Morneau, pour soutenir favoriser la compétitivité des entreprises et l'innovation dans le secteur forestier.

En outre, le CIFQ souligne les trois mesures suivantes sur la compétitivité des entreprises, dont l'effet combiné permettra de faire passer le taux d'imposition moyen sur les nouveaux investissements des entreprises canadiennes de 17 % à 13,8 % :

Amortissement immédiat du coût total de la machinerie et du matériel de fabrication.

Amortissement immédiat du coût total du matériel servant à la production d'énergie propre.

Incitatif à l'investissement accéléré pour permettre une déduction d'une plus grande part du coût de biens nouvellement acquis.

L'énoncé économique prévoit aussi un plan de diversification outremer d'ici 2025 afin de diminuer la dépendance des compagnies canadiennes face aux États-Unis, ainsi qu'un réinvestissement de 800 M$ d'ici 5 ans dans le Fond stratégique pour l'innovation, dont 100 M$ consacrés au secteur forestier, pour appuyer la transformation du secteur grâce à la commercialisation de processus novateurs et de produits issus des ressources forestières durables.

« L'énoncé économique du gouvernement fédéral est un pas dans la bonne direction pour notre industrie. En misant sur la compétitivité, l'innovation et la diversification des marchés d'exportation, le ministre Morneau pose des gestes qui auront un impact positif pour nos entreprises », a déclaré M. Dénis Lebel.

